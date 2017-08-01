Томас Мюллер назвал лучших защитников, против которых он играл

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Томас Мюллер назвал лучших защитников, против которых он играл

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер назвал лучших защитников, против которых ему приходилось играть в течение карьеры.

"Яп Стам. Но я играл с ним в одной команде в прощальном матче Марка ван Боммелла. Также Серхио Рамос, трёхкратный победитель Лиги Чемпионов и защитник высочайшего уровня. Ещё отмечу Матса Хуммельса, Хави Мартинеса и Джерома Боатенга" - сказал звёздный немец.

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Команда М О
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2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
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15 Майнц 05 34 37
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