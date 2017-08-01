Томас Мюллер назвал лучших защитников, против которых он играл

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер назвал лучших защитников, против которых ему приходилось играть в течение карьеры.

"Яп Стам. Но я играл с ним в одной команде в прощальном матче Марка ван Боммелла. Также Серхио Рамос, трёхкратный победитель Лиги Чемпионов и защитник высочайшего уровня. Ещё отмечу Матса Хуммельса, Хави Мартинеса и Джерома Боатенга" - сказал звёздный немец.

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