Томас Мюллер назвал причину неяркой игры "Баварии" в начале сезона

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Томас Мюллер назвал причину неяркой игры "Баварии" в начале сезона

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился мнением о том, почему клуб не слишком удачно играет в чемпионате Германии в начале сезона.

В 1-м туре Бундеслиги "Бавария" разгромила "Шальке" (8:0), но затем крупно проиграла "Хоффенхайму" (1:4), после чего с трудом победила "Герту" (4:3).

"Наши проблемы идут от головы. Когда ты завоевываешь пять трофеев, то легко расслабиться. Это логично и нормально. Но мы играем не для того, чтобы все делать логично. Мы - это "Бавария". У нас многое получается, но игра в обороне ужасная. Мы не должны пропускать так много голов, как в последних матчах", - приводит слова Мюллера Bild.

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