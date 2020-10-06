Томас Мюллер назвал причину неяркой игры "Баварии" в начале сезона
Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился мнением о том, почему клуб не слишком удачно играет в чемпионате Германии в начале сезона.
В 1-м туре Бундеслиги "Бавария" разгромила "Шальке" (8:0), но затем крупно проиграла "Хоффенхайму" (1:4), после чего с трудом победила "Герту" (4:3).
"Наши проблемы идут от головы. Когда ты завоевываешь пять трофеев, то легко расслабиться. Это логично и нормально. Но мы играем не для того, чтобы все делать логично. Мы - это "Бавария". У нас многое получается, но игра в обороне ужасная. Мы не должны пропускать так много голов, как в последних матчах", - приводит слова Мюллера Bild.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20