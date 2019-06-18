Томас Мюллер отклонил фантастическое предложение из Китая
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер мог этим летом оказаться в Китае, сообщает Kicker.
По сведениям издания, неназванный клуб из Поднебесной предложил звёздному немцу контракт с зарплатой 25 миллионов евро в год.
Впрочем, несмотря на финансовую привлекательность предложения, 29-летний футболист ответил отказом.
Мюллер является воспитанником "Баварии". В минувшем сезоне форвард забил 9 голов и сделал 16 ассистов в 45 матчах.
Не пропустите: ПСЖ ждёт предложений по Дракслеру. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Переход Мамина из "Спартака" в "Ростов" сорвался
-
Томас Мюллер отклонил фантастическое предложение из Китая
-
Комличенко отказался возвращаться в "Краснодар"
-
Сарри определил две трансферные цели для "Ювентуса"
-
Терри может возглавить "Дерби Каунти"
-
2
Полиция задержала Платини в рамках дела о коррупции
-
"Манчестер Юнайтед" готов почти в два раза увеличить зарплату Погба
-
Стало известно, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию
-
"Бенфика" опровергла наличие договорённости с "Атлетико" по трансферу Фелиша
-
Глушаков, Мелкадзе и Тимофеев летом покинут "Спартак"
-
Представитель "Барселоны" - о возвращении Неймара: "Мы не будем ничего говорить, иначе загоним себя в западню"
-
"Манчестер Юнайтед" начал работать над покупкой Хамеса
-
"Рубин" близок к подписанию воспитанника "Зенита"
-
"Лион" назвал "Тоттенхэму" стоимость Ндомбеле
-
"Бенфика" согласовала трансфер игрока "Реала"
-
"Это хрень": агент Бэйла прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в "Баварию"
-
РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 клубов
-
Себальос опроверг информацию о конфликте с Зиданом
-
Сборная Чили разгромила Японию в матче Кубка Америки-2019
-
Главные новости дня: 17 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19