Томас Мюллер отклонил фантастическое предложение из Китая

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Томас Мюллер отклонил фантастическое предложение из Китая

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер мог этим летом оказаться в Китае, сообщает Kicker.

По сведениям издания, неназванный клуб из Поднебесной предложил звёздному немцу контракт с зарплатой 25 миллионов евро в год.

Впрочем, несмотря на финансовую привлекательность предложения, 29-летний футболист ответил отказом.

Мюллер является воспитанником "Баварии". В минувшем сезоне форвард забил 9 голов и сделал 16 ассистов в 45 матчах.

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