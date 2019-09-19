Томас Мюллер побил клубный рекорд "Баварии"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер переписал историю своего клуба.

30-летний футболист стал рекордсменом "ротен" по количеству проведённых матчей в Лиге Чемпионов.

Вчерашняя игра против "Црвены Звезды" (3:0) стала для него 106-й в рамках самого престижного еврокубкового турнира.

Мюллер превзошёл достижение Филиппа Лама, в активе которого 105 поединков в ЛЧ.

Стоит отметить, что воспитанник "Баварии" в Лиге Чемпионов забил 43 гола и сделал 20 ассистов.

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