Томас Мюллер побил клубный рекорд "Баварии"
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер переписал историю своего клуба.
30-летний футболист стал рекордсменом "ротен" по количеству проведённых матчей в Лиге Чемпионов.
Вчерашняя игра против "Црвены Звезды" (3:0) стала для него 106-й в рамках самого престижного еврокубкового турнира.
Мюллер превзошёл достижение Филиппа Лама, в активе которого 105 поединков в ЛЧ.
Стоит отметить, что воспитанник "Баварии" в Лиге Чемпионов забил 43 гола и сделал 20 ассистов.
Не пропустите: Левандовски забил юбилейный гол за "Баварию". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" впервые в истории стартовал с победы в групповом этапе Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Сити" крупно обыграл "Шахтер", "Аталанта" проиграла "Динамо Загреб"
-
ПСЖ разгромил "Реал", "Бавария" разобралась с "Црвеной Звездой"
-
"Локомотив" добыл выездную победу над "Байером", "Атлетико" вырвал ничью в матче с "Ювентусом"
-
Лига Чемпионов: "Олимпиакос" сыграл вничью с "Тоттенхэмом", "Брюгге" и "Галатасарай" победителя не выявили
Лента новостей
-
Фердинанд: "Боюсь, что Азар перешёл в "Реал" в неправильный момент"
-
Левандовски стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов
-
Волшебный финт из Кубка Бразилии (видео)
-
Сёмин остро высказался о календаре РПЛ
-
"Аталанта" потерпела самое разгромное поражение для итальянских команд в Лиге Чемпионов за последние 4 года
-
Симеоне рассказал, что ему понравилось в матче с "Ювентусом"
-
Тухель пригрозил журналистам после разгромной победы над "Реалом"
-
Томас Мюллер побил клубный рекорд "Баварии"
-
Сарри высказался об упущенной победе над "Атлетико"
-
"Реал" потерпел три разгромных поражения в четырёх последних матчах в Лиге Чемпионов
-
УЕФА определила четырёх номинантов на звание лучшего гола 1-го тура группового этапа ЛЧ
-
Бензема установил рекорд Лиги Чемпионов
-
Гильерме назвал причины победы "Локомотива" над "Байером"
-
Левандовски забил юбилейный гол за "Баварию"
-
Впервые за 8 лет оба финалиста Лиги Чемпионов прошлого сезона не смогли победить в первых матчах нового розыгрыша
-
"Локомотив" впервые в истории стартовал с победы в групповом этапе Лиги Чемпионов
-
Названы имена претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Чемпионов
-
Зидан: "ПСЖ превосходил нас во всем"
-
"Локомотив" выложил фото из раздевалки после победного матча с "Байером"
-
Семин прокомментировал победу над "Байером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0