Томас Мюллер повторил рекорд "Баварии"

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер в матче 6-го тура чемпионата Германии с "Кельном" (2:1) повторил клубный рекорд.

Победа над "козлами" стала для Мюллера 260-й в составе "Баварии" в Бундеслиге. По этому показателю он догнал легенду клуба Оливера Кана.

31-летний Мюллер является воспитанником "Баварии". Всего он провел за мюнхенский клуб 546 матчей во всех турнирах, забил 205 голов и отдал 198 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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