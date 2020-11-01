Томас Мюллер повторил рекорд "Баварии"

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Томас Мюллер повторил рекорд "Баварии"

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер в матче 6-го тура чемпионата Германии с "Кельном" (2:1) повторил клубный рекорд.

Победа над "козлами" стала для Мюллера 260-й в составе "Баварии" в Бундеслиге. По этому показателю он догнал легенду клуба Оливера Кана

31-летний Мюллер является воспитанником "Баварии". Всего он провел за мюнхенский клуб 546 матчей во всех турнирах, забил 205 голов и отдал 198 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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