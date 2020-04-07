Томас Мюллер прокомментировал продление контракта с "Баварией"
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался по поводу заключения нового контракта с мюнхенским клубом.
"Обе стороны очень довольны. Уверен, если мяч снова покатится по полю, то продолжение нашего сотрудничества будет очень успешным. Это мотивирует меня. Продолжение карьеры в "Баварии" - мой главный приоритет. Клуб смотрел на этот вопрос точно так же.
Я провёл в "Баварии" уже две трети своей жизни, так что уже нельзя сказать - это я вместе с клубом или клуб вместе со мной. Мы просто сражаемся друг за друга. Для меня игра за "Баварию" - не просто работа. Это моя страсть. Я счастлив, что проведу здесь ещё на два года больше. Я отдам все свои силы на поле", - цитирует 30-летнего футболиста официальный сайт "ротен".
Мюллер является воспитанником "Баварии", за основную команду дебютировал в августе 2007 года, сыграл 521 матч, забил 195 голов и сделал 186 ассистов.
Не пропустите: "Бавария" продлит контракт с ведущим полузащитником. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16