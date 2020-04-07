Томас Мюллер прокомментировал продление контракта с "Баварией"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался по поводу заключения нового контракта с мюнхенским клубом.

"Обе стороны очень довольны. Уверен, если мяч снова покатится по полю, то продолжение нашего сотрудничества будет очень успешным. Это мотивирует меня. Продолжение карьеры в "Баварии" - мой главный приоритет. Клуб смотрел на этот вопрос точно так же.

Я провёл в "Баварии" уже две трети своей жизни, так что уже нельзя сказать - это я вместе с клубом или клуб вместе со мной. Мы просто сражаемся друг за друга. Для меня игра за "Баварию" - не просто работа. Это моя страсть. Я счастлив, что проведу здесь ещё на два года больше. Я отдам все свои силы на поле", - цитирует 30-летнего футболиста официальный сайт "ротен".

Мюллер является воспитанником "Баварии", за основную команду дебютировал в августе 2007 года, сыграл 521 матч, забил 195 голов и сделал 186 ассистов.

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