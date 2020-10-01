Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер установил рекорд немецкого футбола, сообщает официальный сайт клуба.
31-летний форвард после завоевания Суперкубка Германии стал самым титулованным игроком в истории страны.
У Мюллера теперь 27 выигранных трофеев, а у предыдущего рекордсмена Бастиана Швайнштайгера - 26.
Воспитанник "Баварии" всю карьеру проводит в мюнхенском клубе и уже выиграл 9 чемпионских титулов Бундеслиги, 6 Кубков Германии, 6 Суперкубков Германии, 2 трофея Лиги Чемпионов, 2 Суперкубка Европы, Клубный Чемпионат Мира и ЧМ-2014.
Bundesliga— FC Bayern US (@FCBayernUS) September 30, 2020
DFB Pokal
DFL Supercup
Champions League
Super Cup
World Cup
Club World Cup @esmuellert_'s 27th trophy makes him the most decorated German player of all time. Legend of the game. ⭐#MiaSanFamily pic.twitter.com/B4l9rYqMve
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20