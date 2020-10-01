Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом

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Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер установил рекорд немецкого футбола, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний форвард после завоевания Суперкубка Германии стал самым титулованным игроком в истории страны.

У Мюллера теперь 27 выигранных трофеев, а у предыдущего рекордсмена Бастиана Швайнштайгера - 26.

Воспитанник "Баварии" всю карьеру проводит в мюнхенском клубе и уже выиграл 9 чемпионских титулов Бундеслиги, 6 Кубков Германии, 6 Суперкубков Германии, 2 трофея Лиги Чемпионов, 2 Суперкубка Европы, Клубный Чемпионат Мира и ЧМ-2014.

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