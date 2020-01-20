Томас Мюллер установил рекорд Бундеслиги
Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер переписал историю Бундеслиги, сообщает Opta.
30-летний немец установил рекорд турнира, отличившись голами в матчах чемпионата страны 12 календарных лет подряд – с 2009 по 2020 год.
Ранее ни одному игроку, выступавшему в первенстве Германии, не удавалось подобное.
Напомним, что Мюллер является воспитанником "Баварии". Его дебют в составе "ротен" состоялся в августе 2007 года.
С тех пор звёздный нападающий сыграл 511 матч во всех турнирах, забил 191 гол и сделал 181 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|18
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|33
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Байер Леверкузен
|18
|31
|7
|Фрайбург
|18
|29
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Вольфсбург
|18
|24
|10
|Аугсбург
|18
|23
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|21
|12
|Унион Берлин
|18
|20
|13
|Кельн
|18
|20
|14
|Герта
|18
|19
|15
|Майнц 05
|18
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15
|18
|Падерборн
|18
|12