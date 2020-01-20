Томас Мюллер установил рекорд Бундеслиги

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер переписал историю Бундеслиги, сообщает Opta.

30-летний немец установил рекорд турнира, отличившись голами в матчах чемпионата страны 12 календарных лет подряд – с 2009 по 2020 год.

Ранее ни одному игроку, выступавшему в первенстве Германии, не удавалось подобное.

Напомним, что Мюллер является воспитанником "Баварии". Его дебют в составе "ротен" состоялся в августе 2007 года.

С тех пор звёздный нападающий сыграл 511 матч во всех турнирах, забил 191 гол и сделал 181 ассист.

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