Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался о претендентах на "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

"Салах провёл впечатляющий сезон. Если "Ливерпуль" выиграет Лигу Чемпионов, он сможет стать конкурентом для Месси и Роналду. Весь мир хочет увидеть нового обладателя "Золотого мяча". Салах демонстрирует потрясающую игру. Думаю, у него хорошие шансы на победу" - приводит слова Мюллера Sky Sport.

Напомним, что 33-летний Роналду и 30-летний Месси выиграли десять последних "Золотых мячей" - по пять наград каждый.

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