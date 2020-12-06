Томас Мюллер высказался о возможном возвращении в сборную Германии

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер высказал мнение о своем возможном возвращении в сборную Германии.

"Тема возвращения в сборную Германии находится далеко от меня. Это решение должны принять все немцы. Надеюсь, что сборная под руководством Лева вновь будет играть хорошо", - приводит слова Мюллера Sky Germany.

Напомним, что в прошлом году Лев принял решение больше не вызывать в сборную Германии Мюллера, его одноклубника Жерома Боатенга, а также защитника дортмундской "Боруссии" Матса Хуммельса.

В нынешнем сезоне 31-летний Мюллер провел за "Баварию" 18 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач.

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