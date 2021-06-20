Томас Мюллер высказался после победы над Португалией

Теги чемпионат европыгерманиятомас мюллер

Томас Мюллер высказался после победы над ПортугалиейФото: инстаграм Мюллера/Автор неизвестен

Футболист мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер поделился мыслями после уверенной победы над Португалией (4:2) в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

"Мы имели большое количество опасных моментов, однако много чего еще предстоит улучшить. В противном случае это может стоить нам очков. Сейчас мы набрали три очка, теперь все находится в наших руках. Дальше мы не должны переусердствовать или становиться высокомерными, однако мы должны продолжать верить в свои силы. Можно немного порадоваться, почувствовать эйфорию", - приводит слова Томаса Мюллера Goal.com.

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