Томас Мюллер заразился коронавирусом

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер в среду сдал положительный тест на COVID-19.

Из-за коронавируса звёздный немец не примет участие в финальном матче Клубного Чемпионата Мира против мексиканского "Тигреса".

В этом сезоне Мюллер сыграл за "Баварию" 31 матч, в которых забил 13 голов и сделал 14 ассистов.

Сражаться за звание сильнейшей команды мира "ротен" будут сегодня в 21:00 по московскому времени.

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