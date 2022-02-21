Томас Мюллер заразился коронавирусом
Фото: инстаграм Томаса Мюллера/Автор неизвестен
Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Тест футболиста на коронавирус показал положительный результат. В связи с этим он ушел на самоизоляцию. При этом Мюллер чувствует себя хорошо.
В нынешнем сезоне 32-летний Мюллер провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
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|20