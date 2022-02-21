Томас Мюллер заразился коронавирусом

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Томас Мюллер заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Томаса Мюллера/Автор неизвестен

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Тест футболиста на коронавирус показал положительный результат. В связи с этим он ушел на самоизоляцию. При этом Мюллер чувствует себя хорошо.

В нынешнем сезоне 32-летний Мюллер провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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