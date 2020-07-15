Томас Партей отказал ПСЖ и "Арсеналу"

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Томас Партей отказал ПСЖ и "Арсеналу"

Ганский полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Партей принял решение остаться в испанском клубе, сообщает GhanaSoccernet.

По сведениям издания, футболист близок к подписанию нового контракта с "матрасниками". Зарплата хавбека вырастет до 7,8 миллионов евро в год. Отступные за игрока вырастут с 50 до 100 миллионов евро.

Таким образом, Партей отказал "Арсеналу" и "Пари Сен-Жермен", которые хотели купить его в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 27-летний Партей провел за "Атлетико" 44 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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