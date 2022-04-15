Томас Партей рискует пропустить остаток сезона

Фото: твиттер Парти\Автор неизвестен

Хавбек лондонского "Арсенала" Томас Партей может пропустить остаток сезона, о чем на пресс-конференции сказал главный тренер "канониров" Микель Артета.

"Мы провели обследование. Оно оказалось не очень хорошим. Все выглядит не очень позитивно. У него есть шансы сыграть до конца сезона, но это маловероятно.

Нам нужно подождать и посмотреть, успеет ли он восстановиться", – цитирует испанца издание The Athletic.

В нынешнем сезоне Томас сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых 2 гола и отдал1 результативную передачу.

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