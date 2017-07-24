Томас Соренсен объявил о завершении карьеры

Известный датский голкипер Томас Серенсен принял решение завершить профессиональную карьеру.

41-летний страж ворот в прошлом сезоне играл за австралийский "Мельбурн Сити".

Соренсен известен по выступлениям в АПЛ, где он защищал цвета "Сандерленда", "Астон Виллы" и "Сток Сити". За сборную Дании сыграл 101 матч и пропустил 102 гола.

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