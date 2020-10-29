Томас Тухель ответил на критику в адрес ПСЖ

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Томас Тухель ответил на критику в адрес ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель рассказал о том, как он относится к критике в адрес команды.

"Меня можно критиковать, это не проблема. Но давайте посмотрим на вещи реально. Разве "Ювентус" лидирует в чемпионате Италии? Нет. "Ливерпуль" или "Манчестер Сити" идут на первом месте в Премьер-лиге? Нет. "Реал" или "Барселона" впереди всех в Испании? Нет, это не так. А мы находимся на первом месте в чемпионате Франции. Но люди все равно говорят, что для ПСЖ это ерунда. Но это совсем непросто. Людям нужно понять, что лидировать сложно в любом турнире", - приводит слова Тухеля Goal.

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