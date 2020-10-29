Томас Тухель ответил на критику в адрес ПСЖ
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель рассказал о том, как он относится к критике в адрес команды.
"Меня можно критиковать, это не проблема. Но давайте посмотрим на вещи реально. Разве "Ювентус" лидирует в чемпионате Италии? Нет. "Ливерпуль" или "Манчестер Сити" идут на первом месте в Премьер-лиге? Нет. "Реал" или "Барселона" впереди всех в Испании? Нет, это не так. А мы находимся на первом месте в чемпионате Франции. Но люди все равно говорят, что для ПСЖ это ерунда. Но это совсем непросто. Людям нужно понять, что лидировать сложно в любом турнире", - приводит слова Тухеля Goal.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13