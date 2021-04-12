Томас Тухель поделился мнением о предстоящей игре с "Порту"

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Наставник "Челси" Томас Тухель высказался касательно предстоящего ответного матча против "Порту" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Мы не играем в пассивный футбол, и я не думаю, что стоит менять свой подход. Нам просто необходимо сосредоточиться на своей собственной игре, постараться продемонстрировать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в следующий раунд.

Мне кажется, что "Порту" в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов. Мы же можем оказаться в трудном положении, если будем только удерживать необходимый нам счет. Я надеюсь, что моя команда будет готова к испытанию и сможет показать хороший футбол", - цитирует немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом четвертьфинальном матче "Челси" победил "Порту" на выезде со счетом 2:0.

Ответный поединок состоится во вторник, 13 апреля в Севилье. Начало в 22.00 по московскую времени.