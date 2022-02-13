Томас Тухель поздравил Абрамовича с победой на клубном чемпионате мира

Теги клубный кубок мира фифачелситомас тухельроман абрамович

Томас Тухель поздравил Абрамовича с победой на клубном чемпионате мира

Фото: инстаграм "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поздравил хозяина клуба Романа Абрамовича с победой на клубном чемпионате мира, где в финале "синие" обыграли "Палмейрас" (2:1 д. в.).

"Мы увиделись с ним на поле после финала и поздравили друг друга. Я сказал ему: "Это для вас и вашего клуба. Это стало возможным благодаря вашему вкладу и вашей страсти". Этот трофей для него", - сказал немецкий специалист.

Отметим, что Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году. С того момента лондонский клуб выиграл все турниры, в которых принимал участие.

Также не пропустите: Определен лучший игрок клубного чемпионата мира. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Суарес не забил пенальти впервые за 6 лет

Суарес не забил пенальти впервые за 6 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов