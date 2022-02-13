Томас Тухель поздравил Абрамовича с победой на клубном чемпионате мира

Фото: инстаграм "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поздравил хозяина клуба Романа Абрамовича с победой на клубном чемпионате мира, где в финале "синие" обыграли "Палмейрас" (2:1 д. в.).

"Мы увиделись с ним на поле после финала и поздравили друг друга. Я сказал ему: "Это для вас и вашего клуба. Это стало возможным благодаря вашему вкладу и вашей страсти". Этот трофей для него", - сказал немецкий специалист.

Отметим, что Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году. С того момента лондонский клуб выиграл все турниры, в которых принимал участие.

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