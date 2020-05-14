Томас Тухель продолжит тренировать ПСЖ

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Томас Тухель продолжит тренировать ПСЖ

Руководство "Пари Сен-Жермен" приняло решение не увольнять Томаса Тухеля с поста главного тренера команды, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, парижский клуб не готов платить тренеру и его помощникам неустойки в размере 10 миллионов евро за досрочный разрыв контрактов. Вследствие этого спортивный директор клуба прекратил переговоры с бывшим наставником "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и главным тренером "Лацио" Симоне Индзаги.

Напомним, что чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был признан ПСЖ. В Лиге Чемпионов парижский клуб вышел в четвертьфинал, обыграв в 1/8 финала бывший клуб Тухеля дортмундскую "Боруссию" (1:2, 2:0).

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