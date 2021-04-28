Томас Тухель прокомментировал итог встречи с "Реалом"

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Томас Тухель прокомментировал итог встречи с "Реалом"Фото: Твиттер @ChelseaFC 
Главный тренер "Челси" Томас Тухель высказался касательно результата первого полуфинального матча Лиги Чемпионов с "Реалом" (1:1).

"Мы очень, очень хорошо начали матч – очень смело и качественно. В первом тайме мы заслуживали победу и имели шансы для этого. К сожалению, "Реал" забил после стандартного положения и больше моментов не имел. Мы ничего ему не позволили создать.

Счет разочаровывал. Нам необходимо было сохранять спокойствие и не терять уверенность в себе. Во второй половине встречи было больше тактической борьбы, и стало заметно, что мы устали. В нашем распоряжении было только несколько дней на восстановление после другой сложной игры. Так что придется смириться с 1:1.

Мы заслужили свой гол и должны были забить еще как минимум один. Но мы пропустил практически из ничего – такое бывает в матчах против индивидуально сильных игроков", – приводит слова Тухеля BT Sport.

Читать также: "Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
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