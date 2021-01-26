Томас Тухель стал пятым немецким тренером в истории АПЛ

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Томас Тухель стал пятым немецким тренером в истории АПЛ

Новый главный тренер "Челси" Томас Тухель стал пятым немецким специалистом в истории английской Премьер-лиги.

В настоящее время в АПЛ работают немцы Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Даниель Фарке ("Норвич"). Ранее в чемпионате Англии работали Ян Зиверт (экс-"Хаддерсфилд") и Феликс Магат (экс-"Фулхэм"). 

Стоит отметить, что только Клопп удалось добиться успеха. Под его руководством "Ливерпуль" становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу Чемпионов.

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