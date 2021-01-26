Томас Тухель возглавил "Челси"

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Томас Тухель возглавил "Челси"

Пресс-служба лондонского "Челси" на официальном сайте объявила о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера клуба.

Немецкий специалист подписал с английским клубом контракт до лета 2022 года. Тухель стал первым немецким тренером в истории "Челси". На посту наставника "аристократов" он сменил уволенного Фрэнка Лэмпарда.

47-летний Тухель ранее тренировал "Штутгарт", "Аугсбург", "Майнц", дортмундскую "Боруссию" и ПСЖ. Двукратный чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка французской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Франции, финалист Лиги Чемпионов.

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