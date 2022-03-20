Томас Тухель высказался о победной серии "Челси"
Фото: инстаграм "Челси"\Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением об отрезке из 12 побед "синих" в последних 13 играх.
"Проблема в том, что наши конкуренты тоже показывают шикарную форму и делают это на протяжении последних трех лет, поэтому нашей серии из 13 матчей попросту недостаточно.
Мы всегда будем биться до конца в АПЛ, но при этом должны оставаться реалистами. Наши соперники извлекают выгоду из наших проблем, но это их право и заслуга.
В последних 12 матчах мы не всегда демонстрировали хорошую игру и иногда добивались результата лишь благодаря удаче. В качестве примера можно привести матч с "Кристал Пэлас", где мы выглядели не лучшим образом, но все же смогли забить в концовке и избежать потери очков.
У нас был сложный период, когда мы позволили "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" уйти в отрыв. У нас были проблемы с травмами и коронавирусом, но мы всегда сохраняли максимальный настрой", – сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18