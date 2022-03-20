Томас Тухель высказался о победной серии "Челси"

Фото: инстаграм "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением об отрезке из 12 побед "синих" в последних 13 играх.

"Проблема в том, что наши конкуренты тоже показывают шикарную форму и делают это на протяжении последних трех лет, поэтому нашей серии из 13 матчей попросту недостаточно.

Мы всегда будем биться до конца в АПЛ, но при этом должны оставаться реалистами. Наши соперники извлекают выгоду из наших проблем, но это их право и заслуга.

В последних 12 матчах мы не всегда демонстрировали хорошую игру и иногда добивались результата лишь благодаря удаче. В качестве примера можно привести матч с "Кристал Пэлас", где мы выглядели не лучшим образом, но все же смогли забить в концовке и избежать потери очков.

У нас был сложный период, когда мы позволили "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" уйти в отрыв. У нас были проблемы с травмами и коронавирусом, но мы всегда сохраняли максимальный настрой", – сказал немецкий специалист.

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