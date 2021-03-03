Томас Тухель высказался о предстоящем матче против "Ливерпуля"

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Томас Тухель высказался о предстоящем матче против "Ливерпуля"Главный тренер "Челси" Томас Тухель перед матчем 29-го тура АПЛ с "Ливерпулем" поделился мнением о сопернике.

"Я достаточно расслаблен. Уверен, "Ливерпулю" не хватает фанатов, я по своему опыту знаю, как может помочь "мерсисайдцам" толпа фанатов на "Энфилде".

"Ливерпуль" в этом сезоне терял очки, иногда незаслуженно. Было несколько матчей, когда им просто не везло. Это одна из лучших команд Европы. Но я уверен, что сделаем все, что должны, для победы", – приводит слова Тухеля Football.London.

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