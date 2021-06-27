Томаш Голеш - игрок матча Нидерланды - Чехия (0:2)

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Сборная Чехии обыграла Нидерланды (2:0) в 1/8 финала чемпионата Европы.

Лучшим футболистом игры был назван хавбек сборной Чехии Томаш Голеш, которыйб на клубном уровне выступает за "Славию".

Полузащитник забил победный гол на 68-й минуте встречи, а также отметился голевой передачей на Патрика Шика.

В прошедшем сезоне Голеш сыграл 24 игры за "Славию" в чемпионате Чехии, в которых забил 6 голов.

Также не пропустите: Филлипс поделился ожиданиями от матча с Германией на Евро-2020. | http://soccernews.ru