Томаш Голеш - игрок матча Нидерланды - Чехия (0:2)

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Томаш Голеш - игрок матча Нидерланды - Чехия (0:2)Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Сборная Чехии обыграла Нидерланды (2:0) в 1/8 финала чемпионата Европы.

Лучшим футболистом игры был назван хавбек сборной Чехии Томаш Голеш, которыйб на клубном уровне выступает за "Славию".

Полузащитник забил победный гол на 68-й минуте встречи, а также отметился голевой передачей на Патрика Шика.

В прошедшем сезоне Голеш сыграл 24 игры за "Славию" в чемпионате Чехии, в которых забил 6 голов.

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