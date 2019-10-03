Томори, Маунт и Абрахам вызваны в сборную Англии на матчи отбора Евро-2020
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Чехии и Болгарии.
Стоит отметить, что впервые в карьере вызов в национальную команду получил защитник "Челси" Фикайо Томори.
Вратари: Том Хитон ("Астон Вилла"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли")
Защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингз ("Астон Вилла"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), Фикайо Томори ("Челси"), Киран Триппьер ("Атлетико")
Полузащитники: Росс Баркли ("Челси"), Фабиан Делф ("Эвертон"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Мейсон Маунт ("Челси"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Харри Уинкс ("Тоттенхэм")
Нападающие: Тэмми Абрахам ("Челси"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут").
Матч Чехия - Англия состоится 11 октября. Поединок Болгария - Англия пройдет 14 октября.
Не пропустите: Мбаппе, Гризманн, Жиру - в составе сборной Франции на матчи с Исландией и Турцией. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
У бывшего игрока "Зенита" угнали машину. Он потерял КАСКО и забыл название страховой
-
СМИ: игроки "Тоттенхэма" подрались из-за женщины
-
Гнабри, Салах и Левандовски - в команде недели в Лиге чемпионов
-
Экс-игрок "Зенита" Маркизио объявил о завершении карьеры
-
Дзюба попал в сборную недели в Лиге Чемпионов по версии WhoScored
Лента новостей
-
"Астана" уступила "Партизану" в Лиге Европы
-
1
Стало известно, что Месси сказал игрокам "Барселоны" в перерыве матча с "Интером"
-
В "Урале" высказались о возможном уходе Парфенова в "Спартак"
-
Малком может завершить карьеру из-за травмы
-
3
У бывшего игрока "Зенита" угнали машину. Он потерял КАСКО и забыл название страховой
-
Томори, Маунт и Абрахам вызваны в сборную Англии на матчи отбора Евро-2020
-
"Зенит" поблагодарил Маркизио, который завершил карьеру
-
3
Кейн задумался об уходе из "Тоттенхэма"
-
1
СМИ: игроки "Тоттенхэма" подрались из-за женщины
-
"Манчестер Юнайтед" выбрал еще 2 варианта для усиления атаки в январе
-
Мбаппе, Гризманн, Жиру - в составе сборной Франции на матчи с Исландией и Турцией
-
1
Гнабри, Салах и Левандовски - в команде недели в Лиге чемпионов
-
Дмитрий Комбаров рассказал, почему покинул "Спартак"
-
Экс-игрок "Зенита" Маркизио объявил о завершении карьеры
-
2
"Ты клоун". Обамеянг раскритиковал руководителя дортмундской "Боруссии"
-
Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока команды в сентябре
-
Суарес вышел на 3-е место в истории "Барселоны" по числу голов в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" потерял основного хавбека перед матчем с "Краснодаром"
-
Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока в сентябре
-
Вратарь "Кастильи" вызван в главную команду "Реала" вместо Куртуа
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3