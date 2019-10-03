Томори, Маунт и Абрахам вызваны в сборную Англии на матчи отбора Евро-2020

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Томори, Маунт и Абрахам вызваны в сборную Англии на матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Чехии и Болгарии.

Стоит отметить, что впервые в карьере вызов в национальную команду получил защитник "Челси" Фикайо Томори.

Вратари: Том Хитон ("Астон Вилла"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли")

Защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингз ("Астон Вилла"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), Фикайо Томори ("Челси"), Киран Триппьер ("Атлетико")

Полузащитники: Росс Баркли ("Челси"), Фабиан Делф ("Эвертон"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Мейсон Маунт ("Челси"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Харри Уинкс ("Тоттенхэм")

Нападающие: Тэмми Абрахам ("Челси"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут").

Матч Чехия - Англия состоится 11 октября. Поединок Болгария - Англия пройдет 14 октября.

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