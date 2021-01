Томори на правах аренды перешел из "Челси" в "Милан"

Защитник Фикайо Томори официально стал игроком "Милана". "Челси" отдал футболиста в аренду до конца сезона с правом выкупа.

На официальном аккаунте "россонери" в Твиттере размещены первые фотографии 23-летнего футболиста в новом клубе.



"Старт нового приключения", - так подписали твит в пресс-службе миланского клуба.

The start of a new adventure, @fikayotomori_ ⚫



I tuoi primi momenti in rossonero ⚫ #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/ceANPw1xbR