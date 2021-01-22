Томори на правах аренды перешел из "Челси" в "Милан"
Защитник Фикайо Томори официально стал игроком "Милана". "Челси" отдал футболиста в аренду до конца сезона с правом выкупа.
На официальном аккаунте "россонери" в Твиттере размещены первые фотографии 23-летнего футболиста в новом клубе.
"Старт нового приключения", - так подписали твит в пресс-службе миланского клуба.
The start of a new adventure, @fikayotomori_ ⚫— AC Milan (@acmilan) January 22, 2021
I tuoi primi momenti in rossonero ⚫ #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/ceANPw1xbR
Игрок выбрал себе футболку с 23 номером.
Как сообщают СМИ, сумма возможного выкупа составит 30 млн евро.
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