Томори на правах аренды перешел из "Челси" в "Милан"

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Томори на правах аренды перешел из "Челси" в "Милан"Защитник Фикайо Томори официально стал игроком "Милана". "Челси" отдал футболиста в аренду до конца сезона с правом выкупа.

На официальном аккаунте "россонери" в Твиттере размещены первые фотографии 23-летнего футболиста в новом клубе. 

"Старт нового приключения", - так подписали твит в пресс-службе миланского клуба.

Игрок выбрал себе футболку с 23 номером.

Как сообщают СМИ, сумма возможного выкупа составит 30 млн евро. 

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