Томори обратился к болельщикам "Милана"

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Томори обратился к болельщикам "Милана"

Новичок "Милана" центральный защитник Фикайо Томори поприветствовал болельщиков "россонери".

Напомним, что итальянский клуб арендовал футболиста у "Челси" до конца сезона с правом выкупа.

"Привет, болельщики "Милана". Для меня большая честь получить возможность сражаться за этот великий клуб. Мне не терпится показать себя на поле", - написал англичанин в твиттере.

Томори будет выступать за "Милан" под 23-м номером. Его дебют может состояться уже сегодня в матче с "Аталантой".

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