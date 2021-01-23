Томори обратился к болельщикам "Милана"
Новичок "Милана" центральный защитник Фикайо Томори поприветствовал болельщиков "россонери".
Напомним, что итальянский клуб арендовал футболиста у "Челси" до конца сезона с правом выкупа.
"Привет, болельщики "Милана". Для меня большая честь получить возможность сражаться за этот великий клуб. Мне не терпится показать себя на поле", - написал англичанин в твиттере.
Томори будет выступать за "Милан" под 23-м номером. Его дебют может состояться уже сегодня в матче с "Аталантой".
Не пропустите: "Парма" арендовала защитника "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Артета прокомментировал интерес "Арсенала" к Эдегору
-
"Ницца" на выезде переиграла "Ланс"
-
Президент "Фенербахче" рассказал, когда будет подписан контракт с Озилом
-
"Реал" подыскивает замену Менди
-
Хет-трик Эн-Несири помог "Севилье" разгромить "Кадис"
-
Ярмоленко помог "Вест Хэму" разгромить "Донкастер" и другие результаты 1/16 финала Кубка Англии
-
Овчинников высказался о потенциале Фёдора Чалова
-
Томори обратился к болельщикам "Милана"
-
"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги
-
"Арсенал" выбирает между двумя левыми защитниками
-
"Рома" переиграла "Специю" благодаря голу на 92-й минуте
-
Овчинников рассказал о своих отношениях с Гончаренко
-
Два клуба МЛС поспорят за Фалькао
-
Рафаэль Бенитес расторг контракт с китайским "Далянь Про"
-
"Вильярреал" потерял очки в матче с "Уэской"
-
Кокорин рассказал о реакции футболистов "Спартака" на новость о его трансфере в "Фиорентину"
-
"Реал" опроверг конфликт с "Интером" из-за Хакими
-
Геркус опубликовал свой план развития футбола в регионах России
-
"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии
-
Овчинников не исключил возвращение в ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17