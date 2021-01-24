Томори рассказал, почему выбрал именно "Милан"

Защитник Фикайо Томори, перешедший на правах аренды "Челси" в "Милан" прокомментировал свой выбор.

"Выбрал этот клуб, потому что у него великая история, хорошие игроки и невероятная форма. От такого шанса я не мог отказаться. Для меня большая честь быть частью "Милана".

Я очень удивился звонку Паоло Мальдини, лучшего защитника в истории. Он предложил мне перейти в клуб. В тот момент я понял, что хочу перейти именно сюда и хочу играть тут.

Пиоли был очень рад моему переходу, это меня воодушевило. Все бывшие игроки "Милана", с которыми я общался, отзывались о клубе в восторженных тонах. Я на 100% был уверен в своем решении", — сказал Томори на YouTube-канале миланского клуба.