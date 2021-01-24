Томори рассказал, почему выбрал именно "Милан"
Защитник Фикайо Томори, перешедший на правах аренды "Челси" в "Милан" прокомментировал свой выбор.
"Выбрал этот клуб, потому что у него великая история, хорошие игроки и невероятная форма. От такого шанса я не мог отказаться. Для меня большая честь быть частью "Милана".
Я очень удивился звонку Паоло Мальдини, лучшего защитника в истории. Он предложил мне перейти в клуб. В тот момент я понял, что хочу перейти именно сюда и хочу играть тут.
Пиоли был очень рад моему переходу, это меня воодушевило. Все бывшие игроки "Милана", с которыми я общался, отзывались о клубе в восторженных тонах. Я на 100% был уверен в своем решении", — сказал Томори на YouTube-канале миланского клуба.
Напомним, соглашение игрока с "Миланом" рассчитано до конца текущего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17