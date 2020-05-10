Тонали готов перейти в "Интер"

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Тонали готов перейти в "Интер"

Хавбек "Брешии" Сандро Тонали может стать игроком "Интера", передает Corriere dello Sport.

По данным источника, миланский клуб уже работает над переходом 20-летнего футболиста. Сам Тонали хочет выступать за "Интер".

Конкуренцию "Интеру" в гонке за хавбеком составят "Ювентус", ПСЖ и клубы АПЛ.

"Брешия" требует за Тонали не менее 50 миллионов евро.

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