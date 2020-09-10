Тонали прокомментировал свой переход в "Милан"

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Тонали прокомментировал свой переход в "Милан"

Новичок "Милана" Сандро Тонали поделился эмоциями после присоединения к "россонери" на правах аренды.

"Я испытываю сильные и прекрасные чувства. Я очень счастлив. Играть в футболке "Милана" - моя мечта", - цитирует 20-летнего хавбека Football Italia.

"Милан" арендовал перспективного итальянца за 10 миллионов евро с правом выкупа за 10-15 миллионов. Кроме того, "Брешия" получит 10 процентов от суммы будущего трансфера футболиста.

В составе новой команды Тонали будет играть под 8-м номером.

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