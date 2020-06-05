Тонали выбрал новый клуб

Полузащитник "Брешии" Сандро Тонали определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

По информации журналиста Sky Sport Фабрицио Романо, 20-летний футболист хочет этим летом перейти в миланский "Интер". Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере "нового Пирло".

Ранее стало известно, что "Брешия" оценивает своего воспитанника в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Тонали сыграл за "ласточек" 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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