Тонали выбрал новый клуб

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Тонали выбрал новый клуб

Полузащитник "Брешии" Сандро Тонали определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

По информации журналиста Sky Sport Фабрицио Романо, 20-летний футболист хочет этим летом перейти в миланский "Интер". Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере "нового Пирло".

Ранее стало известно, что "Брешия" оценивает своего воспитанника в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Тонали сыграл за "ласточек" 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Президент "Брешии" рассказал, как он отклонил щедрое предложение "Барселоны" по трансферу Тонали. | http://soccernews.ru
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