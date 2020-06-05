Тонали выбрал новый клуб
Полузащитник "Брешии" Сандро Тонали определился с приоритетным местом продолжения карьеры.
По информации журналиста Sky Sport Фабрицио Романо, 20-летний футболист хочет этим летом перейти в миланский "Интер". Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере "нового Пирло".
Ранее стало известно, что "Брешия" оценивает своего воспитанника в 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Тонали сыграл за "ласточек" 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: Президент "Брешии" рассказал, как он отклонил щедрое предложение "Барселоны" по трансферу Тонали. | http://soccernews.ru
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