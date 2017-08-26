"Тондела" громит "Морейренсе", "Пасуш де Феррейра" расписывает безголевую ничью с "Виторией Гимараэш"

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"Тондела" громит "Морейренсе", "Пасуш де Феррейра" расписывает безголевую ничью с "Виторией Гимараэш"

В рамках четвёртого тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча.

"Морейренсе" – "Тондела" - 0:3

Голы: Томане, 22 - 0:1, Кошта, 53 - 0:2, Бойд, 86 - 0:3.

Удаление: Андре Микаэл (69).


"Пасуш де Феррейра" – "Витория Гимараэш" - 0:0

Удаление: Мабил (45).

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9 Боавишта 34 43
10 Эшторил 34 38
11 Дешпортиво Чавес 34 38
12 Витория Сетубал 34 38
13 Пасуш де Феррейра 34 36
14 Белененсиш 34 36
15 Морейренсе ФК 34 33
16 КД Тондела 34 32
17 ФК Арука 34 32
18 Насьонал 34 21
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