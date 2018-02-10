"Тондела" на выезде выиграла у "Пасуш де Феррейры"
В рамках 22-го тура чемпионата Португалии "Тондела" в гостях оказалась сильнее "Пасуш де Феррейры".
"Пасуш де Феррейра" – "Тондела" - 0:2
Голы: Педру Нуну, 9 - 0:1, Бойд, 36 - 0:2.
Удаления: Икаро (59) - "Тондела", Руй Коррейя (70) - "Пасуш де Феррейра".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|20
|52
|2
|Бенфика
|21
|50
|3
|Спортинг Лиссабон
|21
|50
|4
|Брага
|21
|43
|5
|Рио Аве
|21
|33
|6
|Дешпортиво Чавес
|21
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|21
|29
|8
|Маритиму
|21
|29
|9
|Боавишта
|21
|27
|10
|КД Тондела
|22
|25
|11
|Портимоненсе
|21
|24
|12
|Белененсиш
|21
|21
|13
|Пасуш де Феррейра
|22
|21
|14
|Фейренсе
|21
|20
|15
|Морейренсе ФК
|21
|19
|16
|Витория Сетубал
|21
|18
|17
|Эшторил
|20
|18
|18
|Дешпортиво Авеш
|21
|17