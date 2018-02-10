"Тондела" на выезде выиграла у "Пасуш де Феррейры"

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"Тондела" на выезде выиграла у "Пасуш де Феррейры"

В рамках 22-го тура чемпионата Португалии "Тондела" в гостях оказалась сильнее "Пасуш де Феррейры".

"Пасуш де Феррейра" – "Тондела" - 0:2

Голы: Педру Нуну, 9 - 0:1, Бойд, 36 - 0:2.

Удаления: Икаро (59) - "Тондела", Руй Коррейя (70) - "Пасуш де Феррейра".

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