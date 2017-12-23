"Тондела" одолела "Виторию Гимараэш"

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"Тондела" одолела "Виторию Гимараэш"

В рамках 16-го тура чемпионата Португалии "Тондела" в гостях минимально обыграла "Виторию Гимараэш".

"Витория Гимараэш" – "Тондела" - 0:1

Гол: Мурило, 76 (пенальти) - 0:1.

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