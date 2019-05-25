Тони Кроос анонсировал фильм о себе

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Тони Кроос анонсировал фильм о себе

Форвард мадридского "Реала" Тони Кроос в твиттере написал о скором выходе фильма о себе.  

"Скоро! Рад вам представить постер моего нового фильма по названием "Кроос". Лента выйдет 4 июля в Германии. Мне очень нравится!" - сообщает игрок.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 28 матчах, отметившись 4 результативными передачами.

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