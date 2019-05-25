Тони Кроос анонсировал фильм о себе
Форвард мадридского "Реала" Тони Кроос в твиттере написал о скором выходе фильма о себе.
"Скоро! Рад вам представить постер моего нового фильма по названием "Кроос". Лента выйдет 4 июля в Германии. Мне очень нравится!" - сообщает игрок.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 28 матчах, отметившись 4 результативными передачами.
Coming sooooooon‼️‼️‼️ Very excited to present you the cover of my movie KROOS which will be released in Germany on July 4th! Love it! You too? pic.twitter.com/xdEv7pEVhV— Toni Kroos (@ToniKroos) 25 мая 2019 г.
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|О
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|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
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|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32