Тони Кроос анонсировал фильм о себе

Форвард мадридского "Реала" Тони Кроос в твиттере написал о скором выходе фильма о себе.

"Скоро! Рад вам представить постер моего нового фильма по названием "Кроос". Лента выйдет 4 июля в Германии. Мне очень нравится!" - сообщает игрок.



В нынешнем сезоне футболист участвовал в 28 матчах, отметившись 4 результативными передачами.

Coming sooooooon‼️‼️‼️ Very excited to present you the cover of my movie KROOS which will be released in Germany on July 4th! Love it! You too? pic.twitter.com/xdEv7pEVhV