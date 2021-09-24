Тони Кроос играл через боль весной прошлого сезона

Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос уже начал тренироваться в общей группе после травмы паха, которая мучала его уже несколько лет.

Как сообщает журналист издания Goal Марио Кортехьяна, немец испытывал боль с марта и принимал таблетки перед матчами, чтобы играть.

По информации источника, он не прекращал играть из-за важности финального отрезка сезона в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Также не пропустите: Анчелотти высказался о ситуации в "Барселоне". | http://soccernews.ru