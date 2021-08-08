Тони Кроос: "Меня не удивит переход Мбаппе в "Реал" в этом месяце"

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Тони Кроос: "Меня не удивит переход Мбаппе в "Реал" в этом месяце"Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал возможный переход французского нападающего Килиана Мбаппе в стан "сливочных".

"Мбаппе? Я предпочитаю говорить уже о состоявшихся трансферах, но меня это не удивляет - "Реал Мадрид" всегда стремится иметь в своем составе лучших игроков.

Наряду с Холандом, он самый желанный игрок на трансферном ранке", - сказал немецкий хавбек.

Ранее сообщалось, что в случае подписания Месси ПСЖ будет обязан продать Мбаппе, чтобы избежать жестокого наказания со стороны финансового фэйр-плей.

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