Тони Кроос рассказал, что ему не нравилось в "Баварии"
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, что в мюнхенской "Баварии" ему не нравилась традиция проводить командные ужины после матчей.
"В "Реале" после окончания матчей мы можем сразу ехать домой. В "Баварии" все было по-другому, особенно после выездных матчей еврокубков. Мы должны были обязательно поужинать все вместе. Но после некоторых матчей не хочется быть с другими. Мне никогда это не нравилось. Я рад, что в "Реале" такого нет", - приводит слова Крооса подкаст Einfach mal Luppen.
30-летний Кроос является воспитанником "Баварии". В "Реал" он перешел летом 2014 года за 25 миллионов евро. Всего за королевский клуб хавбек провел 284 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Реал" теряет Тони Крооса. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20