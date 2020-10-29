Тони Кроос рассказал, что ему не нравилось в "Баварии"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, что в мюнхенской "Баварии" ему не нравилась традиция проводить командные ужины после матчей.

"В "Реале" после окончания матчей мы можем сразу ехать домой. В "Баварии" все было по-другому, особенно после выездных матчей еврокубков. Мы должны были обязательно поужинать все вместе. Но после некоторых матчей не хочется быть с другими. Мне никогда это не нравилось. Я рад, что в "Реале" такого нет", - приводит слова Крооса подкаст Einfach mal Luppen.

30-летний Кроос является воспитанником "Баварии". В "Реал" он перешел летом 2014 года за 25 миллионов евро. Всего за королевский клуб хавбек провел 284 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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