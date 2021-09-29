Тони Кроос рассказал, почему всю карьеру играет в одних бутсах

Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, почему всю карьеру играет в одних и тех же бутсах.

"Мои бутсы? Правда в том, что они немного особенные, я не видел другого игрока в мадридском "Реале", который чистит свои бутсы каждый день и готовит их таким образом. Мои бутсы — самая важная вещь для меня на поле, больше, чем для других игроков.

Я чувствую себя комфортно только в них, не знаю почему, думаю, из-за материала и цвета. Для многих игроков это не проблема, им дают новые бутсы и они играют в них на следующий день. Я немного другой, я должен чувствовать себя очень и очень комфортно.

7-8 лет назад я начал играть в этих бутсах, которые идеально мне подходят: они белые, я люблю белый цвет, материал идеальный, и я не хочу никаких других. Я хочу поблагодарить Adidas, который до сих пор делает их специально для меня, я чувствую себя очень комфортно", - сказал немецкий хавбек.

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