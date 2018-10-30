Полузащитник "Реала" Тони Кроос в своем твиттере прокомментировал отставку главного тренера команды Хулена Лопетеги.

"Самое большое поражение для игроков - когда тренер должен уйти. Особенно в этом случае, потому что он отличный тренер и человек. Спасибо, Хулен!" - написал Кроос.

Напомним, что Хулен Лопетеги был уволен из "Реала" после провального начала сезона.

После 10 туров "Реал" занимает девятое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата.

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