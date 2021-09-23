Тони Кроос вернулся к тренировкам в общей группе

Фото: твиттер MadridistaReal/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос продолжает восстановление от хронической травмы паха.

Как сообщает MadridistaReal, сегодня немецкий хавбек впервые за долгое время тренировался в общей группе. Отмечается, что он провел с командой лишь часть тренировки, остальное время тренируясь отдельно.

По информации источника, Карвахаль, Менди, Бэйл, Себальос и Марсело продолжают тренироваться отдельно в тренажерном зале.

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