Тони Кроос вернулся к тренировкам в общей группе
Фото: твиттер MadridistaReal/Автор неизвестен
Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос продолжает восстановление от хронической травмы паха.
Как сообщает MadridistaReal, сегодня немецкий хавбек впервые за долгое время тренировался в общей группе. Отмечается, что он провел с командой лишь часть тренировки, остальное время тренируясь отдельно.
По информации источника, Карвахаль, Менди, Бэйл, Себальос и Марсело продолжают тренироваться отдельно в тренажерном зале.
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