Тони Кроос высказался возможном создании европейской Премьер-лиги

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о возможном создании европейской Премьер-лиги.

"Когда появляются подобные идеи, то кажется, что футболисты являются просто марионетками для ФИФА и УЕФА. Новые турниры создаются для заработка еще большего количества денег, но они отбирают все силы у игроков. Когда что-то работает хорошо, то лучше ничего не менять", - приводит слова Крооса Goal.

Ранее сообщалось, что европейские топ-клубы договорились о создании европейской Суперлиги с 2022 года. По некоторым данным, турнир получил поддержку ФИФА.

Не пропустите: Что не так с "Реалом"? Команда Зидана пропускает больше гола за игру и существенно потеряла в атаке, испанские СМИ уже увольняют француза. | http://soccernews.ru