Тони Пьюлис возглавил "Мидлсбро"

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Тони Пьюлис возглавил "Мидлсбро"

"Мидлсбро" в своём официальном твиттере объявил о назначении на пост главного тренера Тони Пьюлиса.

По данным СМИ, 59-летний специалист заключил с "Боро" трёхлетний контракт.

У руля "Мидлсбро" Пьюлис, последним клубом которого был "Вест Бромвич", сменил уволенного ранее Гари Монка.

По итогам 23 туров "Мидлсбро" занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 35 очков.

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