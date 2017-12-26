Тони Пьюлис возглавил "Мидлсбро"

"Мидлсбро" в своём официальном твиттере объявил о назначении на пост главного тренера Тони Пьюлиса.

По данным СМИ, 59-летний специалист заключил с "Боро" трёхлетний контракт.

У руля "Мидлсбро" Пьюлис, последним клубом которого был "Вест Бромвич", сменил уволенного ранее Гари Монка.

По итогам 23 туров "Мидлсбро" занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 35 очков.

Не пропустите: Символическая сборная первой половины сезона в АПЛ. | http://soccernews.ru