Тони Пьюлис возглавил "Мидлсбро"
"Мидлсбро" в своём официальном твиттере объявил о назначении на пост главного тренера Тони Пьюлиса.
По данным СМИ, 59-летний специалист заключил с "Боро" трёхлетний контракт.
У руля "Мидлсбро" Пьюлис, последним клубом которого был "Вест Бромвич", сменил уволенного ранее Гари Монка.
По итогам 23 туров "Мидлсбро" занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 35 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|22
|51
|2
|Кардифф Сити
|21
|44
|3
|Бристоль Сити
|21
|40
|4
|Дерби Каунти
|21
|38
|5
|Астон Вилла
|21
|37
|6
|Шеффилд Юнайтед
|21
|37
|7
|Лидс Юнайтед
|21
|33
|8
|Мидлсбро
|21
|32
|9
|Ипсвич Таун
|21
|32
|10
|Престон Норт Энд
|21
|32
|11
|Ноттингем Форест
|21
|30
|12
|Фулхэм
|21
|29
|13
|Брентфорд
|21
|27
|14
|Рединг
|21
|27
|15
|Шеффилд Уэнсдэй
|22
|27
|16
|Норвич Сити
|21
|27
|17
|Миллуол
|21
|23
|18
|Халл Сити
|21
|22
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|21
|22
|20
|Барнсли
|21
|20
|21
|Болтон Уондерерс
|21
|16
|22
|Бирмингем Сити
|21
|16
|23
|Сандерленд
|21
|15
|24
|Бертон Альбион
|21
|14