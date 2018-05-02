Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Текущий сезон станет последним для итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона в составе туринского "Ювентуса". В "старой синьоре" он провел полных 17 сезонов. По времени, проведенном в одном клубе, он опережает всех из действующих футболистов, выступающих в топ-5 европейских лигах. Однако уже в ближайшее время достижение 40-летнего вратаря могут превзойти. Вот, кто наиболее близко подобрался к рекорду Буффона.

8-10. ЛОИК ПЕРРЕН ("Сент-Этьен")

Количество сезонов в клубе: 15

Позиция: центральный защитник

Возраст: 32

Контракт с клубом действует до: 30.06.2020

Статистика выступлений за клуб: 404 матча, 28 забитых мячей

8-10. ДАВИД ГАРСИЯ ("Лас-Пальмас")

Количество сезонов в клубе: 15

Позиция: центральный защитник

Возраст: 36

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 336 матчей, 12 забитых мячей

8-10. ХАБИ ПРИЕТО ("Реал Сосьедад")

Количество сезонов в клубе: 15

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 34

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 529 матчей, 74 забитых мяча

5-7. ДАНИЭЛЕ ДЕ РОССИ ("Рома")

Количество сезонов в клубе: 15,5

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 34

Контракт с клубом действует до: 30.06.2019

Статистика выступлений за клуб: 590 матчей, 61 забитый мяч

5-7. ЛОРАН ПИОННЬЕ ("Монпелье")

Количество сезонов в клубе: 15,5

Позиция: вратарь

Возраст: 35

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 189 матчей, 259 пропущенных мячей

5-7. ЛЕОН БРИТТОН ("Суонси")

Количество сезонов в клубе: 15,5

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 35

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 437 матчей, 10 забитых мячей

3-4. РОМАН ВАЙДЕНФЕЛЛЕР ("Боруссия" Дортмунд)

Количество сезонов в клубе: 16

Позиция: вратарь

Возраст: 37

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 452 матча, 510 пропущенных мячей

3-4. АНДРЕС ИНЬЕСТА ("Барселона")

Количество сезонов в клубе: 16

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 33

Контракт с клубом действует до: бессрочный

Статистика выступлений за клуб: 671 матч, 57 забитых мячей

2. СЕРДЖО ПЕЛЛИССЬЕ ("Кьево")

Количество сезонов в клубе: 16,5

Позиция: нападающий

Возраст: 39

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 520 матчей, 136 забитых мячей

1. ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН ("Ювентус")

Количество сезонов в клубе: 17

Позиция: вратарь

Возраст: 40

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 653 матча, 517 пропущенных мячей

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