Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Теги джанлуиджи буффонандрес иньестаданиэле де росси

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной командеТекущий сезон станет последним для итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона в составе туринского "Ювентуса". В "старой синьоре" он провел полных 17 сезонов. По времени, проведенном в одном клубе, он опережает всех из действующих футболистов, выступающих в топ-5 европейских лигах. Однако уже в ближайшее время достижение 40-летнего вратаря могут превзойти. Вот, кто наиболее близко подобрался к рекорду Буффона.

8-10. ЛОИК ПЕРРЕН ("Сент-Этьен")

Количество сезонов в клубе: 15

Позиция: центральный защитник

Возраст: 32

Контракт с клубом действует до: 30.06.2020

Статистика выступлений за клуб: 404 матча, 28 забитых мячей

8-10. ДАВИД ГАРСИЯ ("Лас-Пальмас")

Количество сезонов в клубе: 15

Позиция: центральный защитник

Возраст: 36

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 336 матчей, 12 забитых мячей

8-10. ХАБИ ПРИЕТО ("Реал Сосьедад")

Количество сезонов в клубе: 15

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 34

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 529 матчей, 74 забитых мяча

5-7. ДАНИЭЛЕ ДЕ РОССИ ("Рома")

Количество сезонов в клубе: 15,5

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 34

Контракт с клубом действует до: 30.06.2019

Статистика выступлений за клуб: 590 матчей, 61 забитый мяч

5-7. ЛОРАН ПИОННЬЕ ("Монпелье")

Количество сезонов в клубе: 15,5

Позиция: вратарь

Возраст: 35

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 189 матчей, 259 пропущенных мячей

5-7. ЛЕОН БРИТТОН ("Суонси")

Количество сезонов в клубе: 15,5

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 35

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 437 матчей, 10 забитых мячей

3-4. РОМАН ВАЙДЕНФЕЛЛЕР ("Боруссия" Дортмунд)

Количество сезонов в клубе: 16

Позиция: вратарь

Возраст: 37

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 452 матча, 510 пропущенных мячей

3-4. АНДРЕС ИНЬЕСТА ("Барселона")

Количество сезонов в клубе: 16

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 33

Контракт с клубом действует до: бессрочный

Статистика выступлений за клуб: 671 матч, 57 забитых мячей

2. СЕРДЖО ПЕЛЛИССЬЕ ("Кьево")

Количество сезонов в клубе: 16,5

Позиция: нападающий

Возраст: 39

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 520 матчей, 136 забитых мячей

1. ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН ("Ювентус")

Количество сезонов в клубе: 17

Позиция: вратарь

Возраст: 40

Контракт с клубом действует до: 30.06.2018

Статистика выступлений за клуб: 653 матча, 517 пропущенных мячей

Не пропустите: топ-8 клубов по тратам на трансферы в последнее десятилетие. | soccernews.ru

комментарии
AD

Смотреть ROMA vs LIVERPOOL дальше: http://link.do/live

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов