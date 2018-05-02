Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде
Текущий сезон станет последним для итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона в составе туринского "Ювентуса". В "старой синьоре" он провел полных 17 сезонов. По времени, проведенном в одном клубе, он опережает всех из действующих футболистов, выступающих в топ-5 европейских лигах. Однако уже в ближайшее время достижение 40-летнего вратаря могут превзойти. Вот, кто наиболее близко подобрался к рекорду Буффона.
8-10. ЛОИК ПЕРРЕН ("Сент-Этьен")
Количество сезонов в клубе: 15
Позиция: центральный защитник
Возраст: 32
Контракт с клубом действует до: 30.06.2020
Статистика выступлений за клуб: 404 матча, 28 забитых мячей
8-10. ДАВИД ГАРСИЯ ("Лас-Пальмас")
Количество сезонов в клубе: 15
Позиция: центральный защитник
Возраст: 36
Контракт с клубом действует до: 30.06.2018
Статистика выступлений за клуб: 336 матчей, 12 забитых мячей
8-10. ХАБИ ПРИЕТО ("Реал Сосьедад")
Количество сезонов в клубе: 15
Позиция: центральный полузащитник
Возраст: 34
Контракт с клубом действует до: 30.06.2018
Статистика выступлений за клуб: 529 матчей, 74 забитых мяча
5-7. ДАНИЭЛЕ ДЕ РОССИ ("Рома")
Количество сезонов в клубе: 15,5
Позиция: опорный полузащитник
Возраст: 34
Контракт с клубом действует до: 30.06.2019
Статистика выступлений за клуб: 590 матчей, 61 забитый мяч
5-7. ЛОРАН ПИОННЬЕ ("Монпелье")
Количество сезонов в клубе: 15,5
Позиция: вратарь
Возраст: 35
Контракт с клубом действует до: 30.06.2018
Статистика выступлений за клуб: 189 матчей, 259 пропущенных мячей
5-7. ЛЕОН БРИТТОН ("Суонси")
Количество сезонов в клубе: 15,5
Позиция: центральный полузащитник
Возраст: 35
Контракт с клубом действует до: 30.06.2018
Статистика выступлений за клуб: 437 матчей, 10 забитых мячей
3-4. РОМАН ВАЙДЕНФЕЛЛЕР ("Боруссия" Дортмунд)
Количество сезонов в клубе: 16
Позиция: вратарь
Возраст: 37
Контракт с клубом действует до: 30.06.2018
Статистика выступлений за клуб: 452 матча, 510 пропущенных мячей
3-4. АНДРЕС ИНЬЕСТА ("Барселона")
Количество сезонов в клубе: 16
Позиция: центральный полузащитник
Возраст: 33
Контракт с клубом действует до: бессрочный
Статистика выступлений за клуб: 671 матч, 57 забитых мячей
2. СЕРДЖО ПЕЛЛИССЬЕ ("Кьево")
Количество сезонов в клубе: 16,5
Позиция: нападающий
Возраст: 39
Контракт с клубом действует до: 30.06.2018
Статистика выступлений за клуб: 520 матчей, 136 забитых мячей
1. ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН ("Ювентус")
Количество сезонов в клубе: 17
Позиция: вратарь
Возраст: 40
Контракт с клубом действует до: 30.06.2018
Статистика выступлений за клуб: 653 матча, 517 пропущенных мячей
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|35
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|35
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|36
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28