Топ-10 форвардов в истории Лиги Чемпионов

На этой неделе УЕФА представил сборную команду из лучших игроков XXI века, выступавших или выступающих в Европе. Известный же ресурс Squawka пошел еще дальше и определил лучших игроков в истории Лиги Чемпионов по амплуа. Представляем топ-10 форвардов ЛЧ.

10. АЛЕССАНДРО ДЕЛЬ ПЬЕРО

Клубы: "Ювентус"

Статистика в турнире: 90 матчей, 42 забитых мяча, 13 результативных передач

Победы в турнире: 1996 год

9. АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО

Клубы: "Динамо" (Киев), "Милан", "Челси"

Статистика в турнире: 99 матчей, 47 забитых мячей, 12 результативных передач

Победы в турнире: 2003 год

8. ФИЛИППО ИНДЗАГИ

Клубы: "Ювентус", "Милан"

Статистика в турнире: 81 матч, 46 забитых мячей, 5 результативных передач

Победы в турнире: 2003, 2007 годы

7. ФЕРНАНДО МОРЬЕНТЕС

Клубы: "Реал", "Монако", "Ливерпуль", "Валенсия"

Статистика в турнире: 93 матча, 33 забитых мяча, 6 результативных передач

Победы в турнире: 1998, 2000, 2002 годы

6. ДИДЬЕ ДРОГБА​​​​​​​

Клубы: "Марсель", "Челси", "Галатасарай"

Статистика в турнире: 100 матчей, 50 забитых мячей, 17 результативных передач

Победы в турнире: 2012 год

5. САМУЭЛЬ ЭТО'О​​

Клубы: "Мальорка", "Барселона", "Интер", "Челси"

Статистика в турнире: 78 матчей, 30 забитых мяча, 19 результативных передач

Победы в турнире: 2006, 2009, 2010 годы

4. РОНАЛДИНЬО​​​​​​​

Клубы: "Барселона", "Милан"

Статистика в турнире: 47 матчей, 18 забитых мячей, 13 результативных передач

Победы в турнире: 2006 год

3. РАУЛЬ​​​​​​​

Клубы: "Реал", "Шальке"

Статистика в турнире: 142 матча, 71 забитый мяч, 16 результативных передач

Победы в турнире: 1998, 2000, 2002 годы

2. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ​​​​​​​

Клубы: "Манчестер Юнайтед", "Реал"

Статистика в турнире: 145 матчей, 113 забитых мячей, 39 результативных передач

Победы в турнире: 2008, 2014, 2016, 2017 годы

1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

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Клубы: "Барселона"

Статистика в турнире: 120 матчей, 97 забитых мячей, 33 результативных передачи

Победы в турнире: 2006, 2009, 2011, 2015 годы

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