ТОП-10 футболистов, которые возобновили международную карьеру после забвения. Часть 1
Футбол – сложная вещь. Здесь ты можешь взлететь к вершинам, а можешь упасть на дно, и все это происходит буквально за сезон, ведь в современном мире никого не интересуют заслуги прошлого. Нужно показывать результат здесь и сейчас. Сегодня наша редакция решила пойти по иному пути и вспомнить 5 игроков, которые смогли перезапустить международную карьеру и засиять после ухода в тень забвения. На создание материала нас вдохновил футболист, который будет идти первым в нашем списке.
Сантьяго Касорла (2018)
В 2017 году Сантьяго Касорла получил ужасную травму лодыжки, которая могла поставить крест не только на его футбольной карьере, но и на его возможности ходить. В сущности, ничего другого врачи не прогнозировали. Порой речь и вовсе заходила об ампутации. Однако, Касорла не сдался. Он пережил 8 операций ноги за год, потом перенес заражение крови, которое еще больше усугубило ситуацию, однако интенсивная терапия дала свои результаты. В 2018 году Касорла был готов вывести карьеру на прежний уровень, однако все это было уже не в "Арсенале". "Канониры" предпочли отпустить Касорлу в вольное плаванье, где его подхватил родной "Вильярреал". В текущем сезоне Сантьяго 34 раза выходил на поле, что помогло "желтой субмарине" избежать вылета в Сегунду, и впервые с 2015 года получил вызов в сборную Испании.
Марио Гомес (2015)
В свое время Марио Гомес был одним из лучших нападающих Германии. На Евро-2012 он разделил с Фернандо Торресом звание лучшего бомбардира турнира, но не получил Золотую Бутсу из-за того, что сыграл больше игровых минут. Несмотря на все это, Гомес не поехал на триумфальный мундиаль 2014 года из-за травмы колена. Да, после Евро Гомес сыграл всего 3 матча в составе Бундестим, но в 2015 году Йоахим Лёв снова вызвал его в стан национальной команды для возобновления приостановленной международной карьеры. В 2016 году он помог Германии выйти из подгруппы, а также отметился в воротах Словакии на стадии 1/8 финала. Чемпионат Мира 2018 Гомес также провел в стартовом составе, однако эта страница биографии ему явно не удалась. Берем ситуацию в целом – игрок вернулся после серьезной травмы и успел отметится важными результативными действиями.
Роже Милла (1990)
У камерунского нападающего Роже Миллы было много спорных моментов в карьере, однако он успел оставить феноменально впечатление после себя, в следствие чего для многих его карьере ограничивается лишь одним событием – Чемпионатом Мира 1990 года в Италии. В то время Милле было уже 38 лет, и его вызов в национальную сборную воспринимался как спорный. Роже ушел на международную пенсию еще в 1987, то есть 3 года назад, но решил вернуться, когда ему позвонили из местной Федерации футбола. В итоге, тот звонок был решающим. Камерун дошел до четвертьфинала Чемпионата Мира, а Роже Милла стал настоящим героем плей-офф. Его знаменитый гол в ворота Рене Игиты помог африканцам пройти Колумбию, а затем представители Камеруна могли становится первой африканской командой, которая выйдет в полуфинал мундиаля, но голы Гари Линекера и вся сборная Англии были против. А между прочим именно Милла сделал дубль в том четвертьфинале. Через 4 года 42 летний Милла снова сыграл на Чемпионате Мира, однако на сей раз неудачно: всего 1 гол, крупное поражение от России, 5 голов Саленко и вылет из группы.
Мартин Палермо (2009)
Однажды Мартин Палермо не забил 3 пенальти в одной игре – это был 1999 год, в роли соперника выступала Колумбия. А потом Палермо прыгал через рекламный щит, празднуя гол, и умудрился спотыкнуться и поломать ногу. Видимо, весь мир помнил бы только это, но в Аргентине очень вовремя настало время Марадоны. Одиозный наставник и легенда футбола в прошлом решил вернуть Палермо в сборную после 10 лет отсутствия. Его гол в ворота Перу подарил Аргентине путевку в ЮАР, а Марадонна заявил, что возьмет Палермо и на мундиаль (к большому удивлению Лавесси, который выпал из состава). В итоге Палермо сыграл всего лишь 10 минут на Чемпионате Мира, но как сыграл! Он вышел на последние 10 минут последнего матча группового этапа против Греции и забил мяч, снова протащив Аргентину дальше. Некоторые считают, что Палермо является самым эффективным нападающим в истории мундиалей, ведь по статистике он забивал 1 гол в 10 минут (это, конечно же, в большей степени шутка)!
Хенрик Ларссон (2004 и 2008)
Не так уж и много игроков, которые возвращаются в футбол ради отборочных турниров и заканчивают карьеру перед большими турнирами. Обычно все бывает наоборот, однако в свое время швед Хенрик Ларссон разрушил сложившиеся мифы и стереотипы. На начальном этапе Ларссон попрощался с национальной командой еще после Чемпионата Мира 2002 года (тогда ему было 31). Позже он вернулся в сборную на 1 матч по просьбе Федерации, чтобы заменить Златана Ибрагимовича, который не имел права принимать участие в матче. Игра получилась неплохой, но все усилия шведских боссов уговорить Ларссона поехать на Евро-2004 оказались напрасными. Однако, уже после турнира он передумал и снова играл за национальную команду в течении 3 лет, поехав на Чемпионат Мира 2006, однако перед Евро-2008 футболист снова ушел из команды. Через год после этого 38-летний Ларссон решил окончательно попрощаться с футболом. Вот такая необычная история!
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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