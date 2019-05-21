ТОП-10 футболистов, которые возобновили международную карьеру после забвения. Часть 2

Недавно редакция Soccernews представила первую часть материала о футболистах, которые смогли успешно вернуться на международный уровень после длительной паузы или всеобщего забвения. Сегодня вспоминаем о еще 5 игроках, которые проделали подобный трюк.

Микаэль Лаудруп

Рабочие (а может быть и творческие) разногласия с тренером Рихардом Мёллером-Нильсеном привели к тому, что во время квалификации к Евро-92 из сборной Дании ушел самый одаренный игрок национальной команды и, возможно, самый талантливый исполнитель в истории страны – Микаэль Лаудруп. На тот момент ему было всего 26, а его международная карьера длилась уже 8 лет. Дания не пробилась на Евро, однако вскоре получила право на участие в турнире из-за беспорядков в Югославии и отказа этой страны от участия в европейском кубке. В это время Лаудруп находился на отпуске в США и мог лишь со стороны следить за победным шествием своих партнеров (думаем, историю Дании на Евро 1992 все прекрасно знают, а финальная победа против Германии до сих пор является одной из важнейших в истории Дании). Возвращение блудного сына состоялось в 1993 году. После этого Лаудруп помог своей команде выиграть Кубок Конфедераций в 1995 году и дойти до четвертьфинала Чемпионата Мира в 1998 году.

Хуан Себастьян Верон

Возвращение бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в сборную Аргентины оказалось настолько неожиданным, что никто не мог предположить или предсказать данное развитие событий. Имели место случаи, когда комментаторы из разных стран наблюдали за происходящим на полях ЮАР в 2010 году и говорили фразы "это что, Верон?". Верон не вызывался в сборную с момента провального Чемпионата Мира 2002 и известного поражения от сборной Англии. Неудачи в АПЛ отодвинули Верона на второй план футбольной жизни. Помогло лишь возвращение на родину. Хуан Себастьян перешел в свой родной "Эстудиантес" и смог перезагрузить свою карьеру. Успехи в Аргентине позволили Верону еще раз сыграть за сборную, прежде чем окончательно повесить бутсы на гвоздь в международном пространстве. И пусть ему не удалось отметится ничем выдающимся на ЧМ, возвращение получилось очень громким.

Лотар Маттеус

Защитник Лотар Маттеус был самым титулованным немецким игроком в истории, однако это не помогло ему в период нестабильных футбольных 90-ых, когда вражда и с Юргенном Клинсманном и Берти Фогтсом буквально закончила международную карьеру опытного защитника. Казалось, что Маттеус так и уйдет бесславно и на минорной ноте, но время показало, что официально он так и не вешал бутсы на гвоздь в национальной сборной. Для всех стало совершенной неожиданностью, что тренеры Бундестим решили вызвать Маттеуса на Чемпионат Мира 1998 года. Тогда он стал всего лишь вторым игроком, который принял участие в 5 мундиалях, и первым среди полевых (сейчас таких футболистов 4 – собственно Маттеус, Антонио Карбахаль (он и был первым), Джанлуиджи Буффон и Рафаэль Маркес (интересно, что двое из четырех футболистов представляют Мексику)). На Чемпионате Мира 1998 Германия дошла до четвертьфинала, а Маттеус оставил свое место в сборной непоколебимым еще и провальном на Евро-2000, где Бундестим даже не вышла из группы. Именно после этого 39-летний игрок и закончил международную карьеру.

Легендарное трио Зинедин Зидан – Лилиан Тюрам – Клод Макелеле

После Евро-2004 сразу три игрока сборной Франции – Зидан, Тюрам и Макелеле – решили закончить свою международную карьеру. Возможно, на первый план выходили возрастные причины, но по факту главной причиной было то, что они выиграли все самые престижные трофеи на международном уровне и фраза "There’s nothing left to win" (Здесь больше нечего выигрывать) стала их заочным девизом среди болельщиков. Однако, ситуация поменялась в 2005 году, когда главный тренер "галльских петухов" Раймон Доменек убедил их вернуться в сборную. С течением времени оказалось, что этот ход был далеко не таким безнадежным, как казалось ранее.

Франция отменно прошла групповой этап отбора, а на самом мундиале 2006 года оставила не у дел таких монстров, как Испания, Бразилия и Португалия. Не получилось одолеть лишь Италию, фантастическое поколение которой дотянуло до серии пенальти и выиграло турнир. Но многие запомнили даже не это, а легендарный удар головой в грудь Матерацци и прямую красную карточку (интересно, после трех побед в Лиге Чемпионов во главе "Реала" болельщики до сих пор ассоциируют Зидана именно с этим моментом?). Именно после этого международная карьера Зидана, да и клубная тоже, официально закончилась. Любители футбольного симулятора FIFA изрядно расстроились, когда не увидели француза в версии образца 2007 года. Что касается Тюрама и Макелеле, то они немного задержались в составе "галльских петухов" и успели съездить на не самый удачный Евро-2008.

Игорь Малиенко | soccernews.ru