Топ-10 главных итогов 2017 года

Теги россияиталияреал мадрид

Топ-10 главных итогов 2017 года

2017 год получился очень богатым на футбольные события, вашему вниманию подборка наиболее значимых из них по версии портала SoccerNews.

Вторая кряду победа "Реала" в ЛЧ

Впервые в истории дважды подряд Лигу Чемпионов выиграл один и тот же клуб, и сделал это мадридский "Реал". Причем в начале розыгрыша "сливочные" заняли лишь второе место в своей отборочной группе, уступив лидерство дортмундской "Боруссии" и обойдя "Легию" со  "Спортингом". В плей-офф подопечные Зидана без особых проблем прошли "Наполи", "Баварию" и "Атлетико", а в финале их ожидал туринский "Ювентус". Несмотря на поддержку Буффона нейтральными болельщиками всего мира, мадридцы не пощадили ни его, ни команду – 4:1 и Серхио Рамос поднял над головой 12-й титул в рамках турнира.

В нынешнем сезоне в продолжение доминирования "Реала" на европейской арене мало кто верит, однако эта команда уже не раз доказывала, что невыполнимых задач для нее просто не существует.

Пятый Золотой мяч Роналду

В начале декабря France Football объявил имя лучшего футболиста мира 2017 года – им стал Криштиану Роналду. Это уже 5-й "Золотой мяч" в карьере 32-летнего португальца, и, таким образом, он сравнялся с Лионелем Месси по данному показателю.

Сейчас многие говорят о том, что форвард "Реала" не заслужил эту награду, в их аргументах не только слабая игра Криштиану в нынешнем сезоне, в сравнении с другими конкурентами, но и поиски других причин феноменального успеха команды Зидана на всех фронтах. Однако не стоит забывать, что именно португалец по-прежнему остается лидером "Реала", и без него команда вряд ли способна оставаться лучшей в Испании и Европе.

 Переход Неймара в ПСЖ

Самый дорогой трансфер в истории футбола состоялся в 2017 году: Неймар сменил "Барселону" на ПСЖ, цена вопроса – 222 миллиона евро. Этот переход стал самым настоящим ударом по каталонскому клубу и его руководству, даже сейчас всплывают новые подробности, касающиеся целей, желаний и перспектив бразильца и его окружения.

Парижане показали всему миру, как можно грамотно обойти финансовый фэйр-плей, а Неймар, вскоре, создал немало проблем для своей команды как на футбольном поле, так и за его пределами. Однако главная цель выполнена – в стане ПСЖ играет один из трех лучших футболистов мира, и он определенно оправдывает свой высокий ценник. Французы оказали огромное влияние на трансферный рынок, который, как говорится, уже никогда не станет прежним.

Кубок Конфедераций в России

Минувшим летом Россия провела своеобразную репитицию организации Чемпионата Мира 2018 года, приняв Кубок Конфедераций 2017. Болельщики получили настоящий футбольный праздник, хотя поводов для недовольств у них также было немало. Дорогие билеты, слабое судейство, непонятная система видеоповторов – все эти события однозначно не украсили турнир, хотя положительных моментов было в разы больше.

Сборная России попала в группу с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой, и, проиграв двум последним командам, выбыла из Кубка Конфедераций, так и не попав в плей-офф. В общем, в готовности провести Мундиаль на высоком уровне хозяева определенно убедили, а вот по достойному выступлению России на ЧМ-2018 пока есть вопросы.

Победа Германии на Кубке Конфедераций

Победителями же стали немцы: Йоахим Лев привез на Кубок Конфедераций достаточно молодую команду, однако этого хватило, чтобы обыграть всех на турнире. Германия попала в группу со сборными Камеруна, Австралии и Чили. Обыграв двух первых и сыграв вничью с последней, Бундестим квалифицировалась в плей-офф, где разгромила команду Мексики – 4:1. В финале ее вновь ожидала встреча с южноамериканским соперником по группе: минимальная победа немцев над сборной Чили принесла команде Лева очередной международный трофей.    

Лучшим игроком турнира был признан Юлиан Дракслер, золотая бутса досталась Тимо Вернеру – 3 гола и 2 ассиста в 5 матчах.

Победа "Спартака" в РФПЛ

В 2017 году московский "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу. В это не верили ни перед началом сезона, ни даже в моменты уверенного лидерства "красно-белых" в Премьер-Лиге, ведь команда долгие годы исключительно разочаровывала своих многочисленных болельщиков.

Все началось с увольнения Аленичева и назначения Массимо Карреры и.о. главного тренера команды. В дальнейшем, итальянец, ввиду хороших результатов и должной поддержки футболистов, получил основную должность. Под его руководством раскрылись многие не только молодые, но и возрастные футболисты, а стабильность и результаты в матчах с принципиальными соперниками обеспечили "Спартаку" чемпионский титул и всеобщее помешательство многочисленной армии болельщиков со всей России.

"Ростов" в плей-офф Лиги Европы

"Сказка" "Ростова" – именно так футбольная общественность называла выступление команды Бердыева в еврокубках. Все началось еще в 2016 с очень достойных результатов в группе Лиги Чемпионов с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ, по итогам которых "желто-синие" квалифицировались в Лигу Европы.

В первом раунде плей-офф их ожидала пражская "Спарта" – 5:1 по сумме двух матчей, а затем стало известно о приезде в Ростов самого Жозе Моуринью. Две достойнейшие игры против "Манчестер Юнайтед" все же не позволили подопечным Бердыева пройти дальше – 1:1 и 0:1, хотя в ответной встрече на "Олд Траффорд" у гостей было немало моментов, чтобы сотворить очередную сенсацию. Что было с "Ростовом" дальше – вспоминать уже не хочется, однако о подвигах той команды болельщики будут рассказывать еще очень долго.

Пролёт Италии мимо ЧМ-2018

Впервые за 60 лет сборная Италии осталась без Чемпионата Мира, и это событие повергло в шок весь футбольный мир. "Скуадра адзурра" сначала уступила первое место в своей отборочной группе испанцам, а затем, в стыковых матчах, не смогла одолеть сборную Швеции – 0:1 и 0:0 в двух встречах. Джампьеро Вентура был отправлен в отставку, а Джанлуиджи Буффон, планировавший завершить карьеру после Мундиаля в России, сделал это намного раньше, что также  вызвало сожаление миллионов болельщиков во всем мире.

Введение видеоповторов

Международный совет футбольных ассоциаций еще летом объявил о внедрении  системы видеоповторов (VAR) в четырех ведущих мировых чемпионатах: это Германия, Италия, Португалии и Северная Америка. По истечении нескольких месяцев функционирования VAR тяжело сделать какие-то значимые выводы, но одно можно сказать точно – в будущем эта система может оказать очень большое влияние на решения арбитров.

В основном, судьи прибегают к помощи видеоповторов при принятии каких-либо судьбоносных для матча решений: пенальти, красная карточка и т.д., - да и четкого обоснования случаев, требующих вмешательства видеоассистенов пока не представлено. В Серии А зачастую бывает так, что в одних моментах арбитры пользуются возможностью посмотреть повтор, а в других – нет, что сводится к применению двойных стандартов по отношению к разным командам. 

15 миллионов визитов на SoccerNews

Футбольный портал SoccerNews весь этот год был вместе с вами, мы старались двигаться исключительно вперед и оперативно предоставлять самую актуальную информацию о спорте №1. С момента редизайна сайта прошло чуть более года, и на текущий момент количество наших посетителей приближается к цифре порядка 200 тысяч в месяц.

В числе наших достижений - более 7 миллионов визитов, а также 15 миллионов просмотров за 2017 год. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся, обещаем развиваться дальше и не переставать радовать наших пользователей всем самым интересным из мира футбола.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

комментарии
TurculeC

Вот если бы ленту комментариев сделали бы как в старой версии сайта, то было бы супер. Сторожилы сайта помнят какие были бурные дискуссии, сколько комментариев. Эх, было вермя!

Ответить
РМ

да мне тоже нравилось все по старому.

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов