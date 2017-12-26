Топ-10 главных итогов 2017 года

2017 год получился очень богатым на футбольные события, вашему вниманию подборка наиболее значимых из них по версии портала SoccerNews.

Вторая кряду победа "Реала" в ЛЧ

Впервые в истории дважды подряд Лигу Чемпионов выиграл один и тот же клуб, и сделал это мадридский "Реал". Причем в начале розыгрыша "сливочные" заняли лишь второе место в своей отборочной группе, уступив лидерство дортмундской "Боруссии" и обойдя "Легию" со "Спортингом". В плей-офф подопечные Зидана без особых проблем прошли "Наполи", "Баварию" и "Атлетико", а в финале их ожидал туринский "Ювентус". Несмотря на поддержку Буффона нейтральными болельщиками всего мира, мадридцы не пощадили ни его, ни команду – 4:1 и Серхио Рамос поднял над головой 12-й титул в рамках турнира.

В нынешнем сезоне в продолжение доминирования "Реала" на европейской арене мало кто верит, однако эта команда уже не раз доказывала, что невыполнимых задач для нее просто не существует.

Пятый Золотой мяч Роналду

В начале декабря France Football объявил имя лучшего футболиста мира 2017 года – им стал Криштиану Роналду. Это уже 5-й "Золотой мяч" в карьере 32-летнего португальца, и, таким образом, он сравнялся с Лионелем Месси по данному показателю.

Сейчас многие говорят о том, что форвард "Реала" не заслужил эту награду, в их аргументах не только слабая игра Криштиану в нынешнем сезоне, в сравнении с другими конкурентами, но и поиски других причин феноменального успеха команды Зидана на всех фронтах. Однако не стоит забывать, что именно португалец по-прежнему остается лидером "Реала", и без него команда вряд ли способна оставаться лучшей в Испании и Европе.

Переход Неймара в ПСЖ

Самый дорогой трансфер в истории футбола состоялся в 2017 году: Неймар сменил "Барселону" на ПСЖ, цена вопроса – 222 миллиона евро. Этот переход стал самым настоящим ударом по каталонскому клубу и его руководству, даже сейчас всплывают новые подробности, касающиеся целей, желаний и перспектив бразильца и его окружения.

Парижане показали всему миру, как можно грамотно обойти финансовый фэйр-плей, а Неймар, вскоре, создал немало проблем для своей команды как на футбольном поле, так и за его пределами. Однако главная цель выполнена – в стане ПСЖ играет один из трех лучших футболистов мира, и он определенно оправдывает свой высокий ценник. Французы оказали огромное влияние на трансферный рынок, который, как говорится, уже никогда не станет прежним.

Кубок Конфедераций в России

Минувшим летом Россия провела своеобразную репитицию организации Чемпионата Мира 2018 года, приняв Кубок Конфедераций 2017. Болельщики получили настоящий футбольный праздник, хотя поводов для недовольств у них также было немало. Дорогие билеты, слабое судейство, непонятная система видеоповторов – все эти события однозначно не украсили турнир, хотя положительных моментов было в разы больше.

Сборная России попала в группу с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой, и, проиграв двум последним командам, выбыла из Кубка Конфедераций, так и не попав в плей-офф. В общем, в готовности провести Мундиаль на высоком уровне хозяева определенно убедили, а вот по достойному выступлению России на ЧМ-2018 пока есть вопросы.

Победа Германии на Кубке Конфедераций

Победителями же стали немцы: Йоахим Лев привез на Кубок Конфедераций достаточно молодую команду, однако этого хватило, чтобы обыграть всех на турнире. Германия попала в группу со сборными Камеруна, Австралии и Чили. Обыграв двух первых и сыграв вничью с последней, Бундестим квалифицировалась в плей-офф, где разгромила команду Мексики – 4:1. В финале ее вновь ожидала встреча с южноамериканским соперником по группе: минимальная победа немцев над сборной Чили принесла команде Лева очередной международный трофей.

Лучшим игроком турнира был признан Юлиан Дракслер, золотая бутса досталась Тимо Вернеру – 3 гола и 2 ассиста в 5 матчах.

Победа "Спартака" в РФПЛ

В 2017 году московский "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу. В это не верили ни перед началом сезона, ни даже в моменты уверенного лидерства "красно-белых" в Премьер-Лиге, ведь команда долгие годы исключительно разочаровывала своих многочисленных болельщиков.

Все началось с увольнения Аленичева и назначения Массимо Карреры и.о. главного тренера команды. В дальнейшем, итальянец, ввиду хороших результатов и должной поддержки футболистов, получил основную должность. Под его руководством раскрылись многие не только молодые, но и возрастные футболисты, а стабильность и результаты в матчах с принципиальными соперниками обеспечили "Спартаку" чемпионский титул и всеобщее помешательство многочисленной армии болельщиков со всей России.

"Ростов" в плей-офф Лиги Европы

"Сказка" "Ростова" – именно так футбольная общественность называла выступление команды Бердыева в еврокубках. Все началось еще в 2016 с очень достойных результатов в группе Лиги Чемпионов с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ, по итогам которых "желто-синие" квалифицировались в Лигу Европы.

В первом раунде плей-офф их ожидала пражская "Спарта" – 5:1 по сумме двух матчей, а затем стало известно о приезде в Ростов самого Жозе Моуринью. Две достойнейшие игры против "Манчестер Юнайтед" все же не позволили подопечным Бердыева пройти дальше – 1:1 и 0:1, хотя в ответной встрече на "Олд Траффорд" у гостей было немало моментов, чтобы сотворить очередную сенсацию. Что было с "Ростовом" дальше – вспоминать уже не хочется, однако о подвигах той команды болельщики будут рассказывать еще очень долго.

Пролёт Италии мимо ЧМ-2018

Впервые за 60 лет сборная Италии осталась без Чемпионата Мира, и это событие повергло в шок весь футбольный мир. "Скуадра адзурра" сначала уступила первое место в своей отборочной группе испанцам, а затем, в стыковых матчах, не смогла одолеть сборную Швеции – 0:1 и 0:0 в двух встречах. Джампьеро Вентура был отправлен в отставку, а Джанлуиджи Буффон, планировавший завершить карьеру после Мундиаля в России, сделал это намного раньше, что также вызвало сожаление миллионов болельщиков во всем мире.

Введение видеоповторов

Международный совет футбольных ассоциаций еще летом объявил о внедрении системы видеоповторов (VAR) в четырех ведущих мировых чемпионатах: это Германия, Италия, Португалии и Северная Америка. По истечении нескольких месяцев функционирования VAR тяжело сделать какие-то значимые выводы, но одно можно сказать точно – в будущем эта система может оказать очень большое влияние на решения арбитров.

В основном, судьи прибегают к помощи видеоповторов при принятии каких-либо судьбоносных для матча решений: пенальти, красная карточка и т.д., - да и четкого обоснования случаев, требующих вмешательства видеоассистенов пока не представлено. В Серии А зачастую бывает так, что в одних моментах арбитры пользуются возможностью посмотреть повтор, а в других – нет, что сводится к применению двойных стандартов по отношению к разным командам.

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Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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